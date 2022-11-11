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白天持續溫暖偏熱 13日午後北台灣轉涼有雨

2022/11/11 09:13（11/11 09:27 更新）
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中央氣象局預報，11日白天持續溫暖偏熱，13日午後東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼。圖為上班族在南港軟體園區騎車。（中央社檔案照片）
中央氣象局預報，11日白天持續溫暖偏熱，13日午後東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼。圖為上班族在南港軟體園區騎車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北11日電）中央氣象局預報，今天台灣地區持續白天溫暖偏熱，未來2天、週休假日也是如此，13日午後東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼，桃園以北及東半部降雨機率提高。

氣象局指出，今天天氣與昨天類似，水氣偏少，只有迎風面的基隆北海岸及東半部局部有短暫降雨，其他各地為晴到多雲、穩定的天氣，感受溫暖偏熱，白天高溫普遍可達攝氏28至30度，早晚低溫21至23度，西半部日夜溫差較大。

因天氣回暖，夜晚至清晨西半部地區及馬祖容易出現局部霧或低雲影響能見度，氣象局清晨發布馬祖濃霧特報，並觀測到馬祖能見度不足200公尺。

氣象局預報，明天至13日上午，各地大多為晴到多雲的天氣，降雨更少，白天仍溫暖偏熱，氣溫可能更高。

13日下午起，東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，但冷空氣不強，低溫降幅不多，高溫下降較明顯；迎風面桃園以北及東半部地區降雨機率提高，基隆北海岸及東北部地區可能有局部大雨。（編輯：戴光育）1111111

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