全國法規資料庫競賽 北一女教師高中職組奪冠

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（中央社記者劉世怡台北14日電）法務部今天表示，12日舉行全國法規資料庫競賽活動頒獎典禮，台北市立第一女子高級中學老師范禎娠以「18歲的成年『理』」教案，贏得創意教學競賽高中職組第1名。

第14屆全國法規資料庫競賽活動頒獎典禮12日上午於台北市青少年發展處的展演空間舉行，法務部長蔡清祥出席頒獎，鼓勵及表揚獲獎師生。

法務部新聞稿指出，以「人權法治與性別平等」及「犯罪預防與毒品防制」與「重大修法議題」分別作為此屆教案設計主題。

高中職組第一名教案作品，為范禎娠的「18歲的成年『理』」，配合民國112年民法成年年齡下修至18歲，期藉由結合全國法規資料庫的創意教案，引導青少年了解自身權益及相關法律責任的改變。

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國中組第一名教案作品，為新北市立光復高級中學附設國中部老師宋佳蓁的「酒駕，『醉』該萬死？」，有鑑於近年來酒駕事故頻傳，教案希透過教育青少年反酒駕的觀念，達到降低酒駕事件的發生。

法務部新聞稿表示，全國法規資料庫競賽活動邁入第14屆，各項活動成果豐碩，例如在「法規知識王網路闖關競賽」部分，已累積近170餘萬名的國、高中職學生報名參賽，讓國、高中學生除可透過法規資料庫競賽檢驗法治觀念外，也可藉由查閱全國法規資料庫擁有終身受益的隨身法律知識庫，可謂一舉數得。（編輯：戴光育）1111114