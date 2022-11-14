因應年底旅運需求 高鐵每週末增開6班次列車

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（中央社記者余曉涵台北14日電）年底旅運需求增，台灣高鐵今天宣布，11月18日起到12月25日，每個週末增開6班次列車，包含每週五南下2班、每週日南下北上各2班（不含投票當週週末）。

台灣高鐵發布新聞稿表示，持續觀察售票狀況，發現週末運量逐漸恢復，且每逢年底各地經常舉辦大型聚會及活動，有較高的旅運需求，因此從11月18日起至12月25日止，週末增開6班次列車（週五南下2班、週日南下北上各2班，不含投票當週週末），以加強服務旅客。

台灣高鐵說，增開的列車從16日凌晨0時起開放12月11日以前的車票預購，後續各增開車次則將依一般預售期間，於29天前陸續開放購票。

台灣高鐵指出，旅客可透過T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購週末各增開班次的車票。

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台灣高鐵說，舉辦聚會或活動的團體，歡迎利用「20人以上團體優惠」，凡20人（含）以上團體旅客，搭乘指定日期、指定車次的標準車廂對號座，且同一起、訖站，全票旅客可享全額票價平日（週一至週四）7折、假日（週五至週日）8折優惠。

若是學生團體，只要11人（含）以上，就能利用更優惠的「校外教學」專案，搭乘指定日期、指定車次標準車廂對號座，且同一起、訖站，國中以上學生及全票旅客，可享全額票價7折優惠，國小學生及具敬老、孩童及愛心票優惠身分者，更可享4折優惠。（編輯：管中維）1111114