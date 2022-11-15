溫暖偏熱 基隆北海岸、花東沿海防較大雨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中央氣象局指出，今天東北季風減弱，東北部地區降雨明顯，基隆北海岸、及花東地區沿海也有較大的雨勢發生；感受溫暖偏熱，日夜溫差較大。

氣象局表示，今天東北季風減弱，但水氣、雲量仍多，桃園以北雲量較多，偶爾還是可能有短時間降雨，基隆北海岸、大台北東側及北側、東半部地區、恆春半島下半天起降雨的頻率較高。

其中，東北部地區降雨明顯，依舊可能出現局部大雨的現象，基隆北海岸、花東地區沿海有較大的雨勢發生。至於新竹以南區域天氣不受影響，還是多雲到晴為主，只有中南部山區有些零星雨勢。

氣溫方面，預測在北部及東半部高溫約攝氏25至28度，中南部高溫可達30、31度，感受溫暖偏熱，日夜溫差較大。

氣象局指出，近期清晨中南部地區易有局部霧或低雲，馬祖地區能見度也有降低的現象。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風區，擴散條件差，污染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升。

其中，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1111115