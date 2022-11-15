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北市跨年晚會首波卡司 蔡健雅等逾10組藝人入列

2022/11/15 14:54
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市觀傳局今天公布首波2023跨年晚會演出卡司，包含蔡健雅、劉若英及玖壹壹等超過10組藝人，主持將由Lulu（黃路梓茵）及YouTuber布萊克薛薛、阿拉斯聯手擔起重任。

台北市觀傳局今天發布新聞稿指出，台北最High新年城2023跨年晚會將於12月31日在台北市民廣場登場，今年不設人數上限，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施將依據中央流行疫情指揮中心指引彈性修正。

觀傳局表示，此次再度邀請金鐘獎最佳綜藝節目主持人Lulu與人氣YouTuber布萊克薛薛、阿拉斯聯手搭檔，擔起主持重任；演出卡司包含金曲歌后蔡健雅、情歌天后劉若英及本土天團玖壹壹等逾10組藝人，陣容最強且只在台北看得到。

台北2023跨年晚會，觀傳局表示，活動主題為「台北就是未來」，主視覺設計由知名平面設計師廖小子操刀，運用彩色漸層與符號拼貼，結合台北表演藝術中心建築、YouBike微笑單車、廟宇及彩虹文化等城市個性，還有跨年最高潮的101煙火秀，表達這座城市的多元性。

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另外，觀傳局指出，此次跨年晚會持續與kkday、東南旅遊、易遊網等旅行業者合作推出專屬遊程，不論國內外旅客，只要購買遊程到台北住1晚，就可獲得晚會搖滾區入場證1張，不僅可以近距離接觸最愛的偶像，更享有觀賞101煙火秀的絕佳視野。

觀傳局表示，更多訊息可上「臺北最HIGH新年城2023跨年晚會官網」或「臺北旅遊網」網站查詢，更多精彩活動及卡司將陸續公布。（編輯：戴光育）1111115

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