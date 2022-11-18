各地白天高溫上看31度 東北部留意局部雨

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中央氣象局觀測，18日各地都是多雲到晴的天氣，白天高溫上看攝氏31度。圖為台北市北投區民眾趁著週末假日帶孩子外出。（中央社檔案照片）

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（中央社台北18日電）中央氣象局觀測，今天各地都是多雲到晴的天氣，東北部局部地區降雨較為持續；各地早晚氣溫體感稍涼，白天高溫上看攝氏31度。

氣象局指出，今天各地都是多雲到晴、溫暖而穩定的天氣；但東北風比昨天稍增強，迎風面的大台山區及東半部雲量稍多，偶有零星短暫雨，尤其是東北部局部地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢出現的機率。

氣溫方面，各地早晚低溫約20至22度，體感稍涼；白天高溫在大台北、東北部體感舒適，預測約25、26度，其他地區仍可達27至31度，溫暖偏熱，中南部日夜溫差較大。

氣象局觀測，今天桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風；未來2天夜晚至清晨中南部地區都易有局部霧或低雲影響能見度。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北東風，中部以南空品區位於下風處，擴散條件稍差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1111118