台灣可可豆評選5業者勝出 參加2023世界咖啡展競賽

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（中央社台北20日電）兩年一度的「台灣可可豆質量與風味品評競賽暨2022~2023CoEx甄選」已於台北國際咖啡展落幕，評審以台灣可可與巧克力產業協會建立的質量與風味評鑑標準，選出前5名優勝者，將代表參加明年舉行的世界咖啡展競賽。

台灣可可與巧克力產業協會理事長張翠蘭說，這次甄選於19日結束，由8位專業的感官評審選出的金、銀、銅牌得主依序為：嘉義縣中埔鄉的可敬高手巧克力工坊、屏東縣長治鄉新潭村的梅雅農場、南投縣竹山鎮的思惟巧克力工坊；另有兩名佳作都來自屏東縣內埔鄉，分別是牛角灣巧克力咖啡農園以及愛了巧克力。

評審表示，金牌得主可敬高手巧克力工坊的產品以酸甜水果調性為主，油脂滑順，帶有大地風味，整體均衡性佳；獲得銀牌的梅雅農場產品被評為可可味明顯清晰，乳酸明亮活潑，略帶熟水果風味為主軸，苦澀味低，有層次變化；銅牌思惟巧克力工坊產品檸檬酸質明亮單一，略帶刺激。

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根據評審的評語，牛角灣巧克力咖啡農園的產品以新鮮水果酸質為主軸，莓果、櫻桃、李子，風味變化多；愛了巧克力的產品整體則以木質香料為主軸，帶有低強度的柑橘檸檬酸質。

張翠蘭說，協會將秉持紮實教育訓練、引進國際標準、建立生產履歷、舉辦比賽評鑑的初衷與精神，讓國人更加認識台灣可可豆的獨特風味，並進一步與國際接軌，讓台灣生產的可可豆走向世界。（編輯：陳仁華）1111120