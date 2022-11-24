黃偉哲再拋彩蛋 韓國頂流女神宣美耶誕夜台南開唱

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（中央社記者張榮祥台南24日電）迎接2023年，台南市耶誕跨年系列活動，台韓日卡司陣容已全公布，台南市長黃偉哲今天再拋出驚喜彩蛋宣布，韓國頂流女神宣美將於12月24日耶誕夜在台南開唱。

黃偉哲連發3波2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動卡司陣容後，今天再拋彩蛋說，耶誕夜將邀請韓國頂流女神、前Wonder Girls成員宣美在台南演唱，掀起K-POP韓流風潮。

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台南市政府發布新聞稿指出，宣美2007年作為JYP女團Wonder Girls初始成員出道，2017年後以個人名義推出單曲回歸樂壇，接連唱紅「24小時也不夠」、「滿月」、pporappippam等歌曲，一首Gashina更掀起「宣美旋風」。

宣美在海內外擁有廣大粉絲，歌唱、舞蹈、創作及歌藝才華備受肯定，近幾年在韓國橫掃各大音樂榜，屢次拿下冠軍，今年6月推出新單曲Heart Burt，在YouTube觀看次數突破5000萬次，入圍2022年MAMA大獎最佳舞蹈表演SOLO。（編輯：陳仁華）1111124