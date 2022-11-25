製造業智慧化 有助女性、中高齡及青年投入

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）勞動部調查50家產業公會與企業顯示，國內製造業就業主力的電子資訊與金屬機電業多已智慧化，減少重體力、重複性工作及環境改善下，有助於女性、中高齡投入並吸引青年求職。

勞動部今天舉辦例行業務說明會，勞動部勞動及職業安全衛生研究所組長林詩騰表示，數位科技發展快速，為了解其對產業轉型、就職的影響，去年進行「數位科技對勞動市場影響研究：以製造業為例」的研究。

勞動部勞安所勞動市場研究組副研究員吳慧娜說，共調查與訪問50家產業公會與企業，研究顯示國內電子資訊與金屬機電產業多已具備智慧工廠能力，生產力採先進自動化排程、智慧化影像監測技術、自動化庫存管理、企業資源管理（ERP）系統等方式作業。

林詩騰並說，因應趨勢變化，勞動部已開設相關職業課程，基層工作者可善用提升數位技能，以因應產業需求；且在此趨勢下，重體力與重複性工作減少，有利於女性、中高齡重返職場；相關科技運用並可改善3K（辛苦、骯髒、危險）作業環境，有利企業進行形象宣傳，吸引青年人求職。

舉例來說，吳慧娜說，車輛製造因為數位化、自動化發展，可讓勞工減少曝露在高噪音、撞擊危險、噴漆重金屬危害、電銲損害眼睛等高危險環境。太陽能模組業者則透過整合無人機與紅外線感測裝置，培訓中階技術人員操作無人機，從高空對太陽能板運作效能進行檢測，精準找出故障或過熱模組，大幅縮短工時及風險。

關於工作需求轉型，吳慧娜說，數位化發展下，基層工作減少，但是製造業整體工作需求是增加的，這跟很多屬於精密製造業，訂單一直在增加有關，但也有需求下降，例如紡織業；另中階技術、高階職位也是增加。

就研究發現而言，她說，電機資訊類工程師的專業技能升級後，可透過視覺化介面進行高精密組裝與關鍵品質工序，或是在中控室透過遠端操控製程或進行品管監測，但產線作業員、行政人員、倉儲物流人員等基層員工工作量會減少。

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她建議，企業可培訓基層技術員工適應人機協作或轉往高端職類發展，以產線組裝作業員為例，可加以培訓成為機台品管人員、機台維護人員。行政人員可學習數位工具操作，朝採購、秘書、市調、行銷等職務發展。

又例如倉儲物流人員，學習數位工具操作與設備維護技能後，可從事管理維護自動倉儲機器、運用平台調配進出貨物物流、監管產銷平台，蒐集銷售市場情報及進行市場調研等工作。（編輯：陳政偉）1111125