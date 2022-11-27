汽、柴油28日起各降1角 95無鉛每公升30.6元

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（中央社記者蘇思云台北27日電）台灣中油持續實施油價平穩雙機制，並吸收油價漲幅，28日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降新台幣0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格為30.6元。

調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，本週受市場謠傳石油輸出國組織及盟國（OPEC+）擬於12月決議增產原油每天50萬桶，以及美元指數回升等因素影響，導致國際油價下跌。

本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價下跌6.62美元，新台幣兌美元匯率升值0.018元，國內油價依公式計算跌幅為6%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲1.3元及2.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收1.2元及2.3元。

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中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.4元及2.5元，因此國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.4元及2.5元都由中油吸收，今年以來累計到10月底止，中油共吸收約406.3億元。（編輯：蘇志宗）1111127