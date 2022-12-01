300億租金補貼 12月再次開放限經濟弱勢族群申請

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內政部表示，12月5日上午9時到12月30日下午5時止，將再次開放300億元擴大租金補貼申請，但對象只限經濟或社會弱勢戶。圖為台北市市民大道巷內出租布條。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北1日電）內政部今天表示，為擴大對經濟弱勢族群的居住支持，12月5日上午9時到12月30日下午5時止，將再次開放300億元擴大租金補貼申請，但對象只限經濟或社會弱勢戶。

行政院7月推出300億擴大租金補貼專案，10月31日截止受理。內政部今天透過新聞稿表示，為擴大對經濟弱勢族群的居住支持，內政部持續檢討專案內容，並提報修正計畫，11月28日獲行政院核定。這次申請對象只限定經濟或社會弱勢戶，無論申請時有無租賃契約，都可提出申請。

內政部說，有意願者請在12月5日至12月30日上網申請，上傳租賃契約、金融機構帳戶封面；或填寫紙本申請書，連同租賃契約、金融機構帳戶封面影本郵寄到內政部營建署辦理。還沒找到租屋處的弱勢戶，租賃契約最晚可在營建署核定補貼資格後3個月內再提供，經審查符合規定後，就可撥款。

內政部表示，300億元中央擴大租金補貼專案資訊，可到內政部不動產資訊平台的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，如有申請資格問題，可在週一至週五上午8時至下午6時，撥打諮詢專線02-77298003或02-87712345轉2洽詢。（編輯：謝佳珍）1111201