莫名全身痛又累 可能纖維肌痛症上身

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）醫師提醒，若出現莫名持續全身疼痛、連爬一層樓梯都累到沒力、忘東忘西又心情低落等症狀，很可能是纖維肌痛症上身，除藥物治療，建議多運動紓壓，多管齊下才有好效果。

台大醫院麻醉部教授孫維仁今天在活動中簡報指出，早年對疼痛病人有所誤解，認為是無病呻吟，癌症疼痛可以從癌症治療入手，但疼痛病人往往輾轉各科別診間，做了各種檢查仍找不出蛛絲馬跡，也造成醫療資源浪費。

孫維仁表示，今年一項6國研究發現，相較中國、泰國、土耳其等纖維肌痛症病患，至少一年內可被診斷出，台灣的病患卻要花5至10年，即使台灣醫療方便，問題未被解決，病患更加容易放棄。

台灣疼痛醫學會理事長林至芃說明，纖維肌痛症的核心症狀是廣泛性疼痛，這些病患的中樞神經系統，會把一般人不會引發疼痛的訊息異常放大，可能會感受到劇烈、無法忍受的疼痛。

纖維肌痛患者的疼痛時常發生在全身各部位，包括腹痛、胸痛、筋骨痠痛，可能跑去看腸胃科、心臟科、復健科、骨科、神經外科，因長期不被外界理解，導致情緒低落、煩躁、影響工作表現，還可能求助精神科。

台北醫學大學護理學院教授蔡佩珊強調，疼痛患者最需要被重視及理解，她曾收治一名中年男性國標舞老師，對方來找她治療的原因，並不是因為特別有療效，而是能夠正大光明抱怨困境。

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根據2021纖維肌痛症台灣臨床處置指引，纖維肌痛症在台灣的盛行率約5.8%，相當約有130萬人受這樣「看不見的隱形疼痛」所苦。

林至芃指出，面對纖維肌痛症需要靠教育、心理、藥物、健身4大支柱，醫師和病患要對纖維肌痛症有正確認知，疾病需要長期治療，就算運動會痛也要努力跨過這個鴻溝，不管是太極、有氧、重量訓練，或是簡單易行的伸展、步行、自行車、瑜伽等，都很推薦。（編輯：管中維）1111201