原民會辦文物典藏論壇 盼保存活化文化記憶

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（中央社記者陳至中台北2日電）原住民族委員會今天舉辦原民文物典藏論壇，期盼透過博物館間的合作，保存並活化台灣原住民族正逐漸流失的文化記憶。

原民會發布新聞稿，今天在台北市舉辦「文物流轉．記憶接軌—台灣原住民族文物典藏調查研究回顧與前瞻論壇」，共有4場次專題討論，將整合學者專家的意見，推動後續政策。

原民會教育文化處長楊正斌表示，原民會從民國110年啟動原住民族文化典藏調研及資料庫建置計畫，委託東華大學蒐集資料，瞭解原民文物在各大博物館的分布。後續也派出團隊，前往德國、奧地利相關博物館入庫調查及訪談，作為後續跨館合作的基礎。

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楊正斌表示，博物館調整文物典藏與展示策略，與文物源出社群合作推動實踐行動，近年相當受到矚目，也引起廣泛討論。

楊正斌指出，原民會近年籌設國家級原住民族博物館，須對文化記憶流失與原住民族歷史發展的關係，進行廣泛而深入的討論。今天論壇中各界意見將會納入後續博物館及文物相關政策參考，期盼透過博物館合作的實踐行動，找回原住民族流失的文化記憶。（編輯：管中維）1111202