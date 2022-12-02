抗癌蘇媽媽投入兒童生命教育 獲社教終身奉獻獎

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今年90歲、努力對抗癌症的「蘇媽媽」蘇蔡彩秋（右），以自己的奮鬥故事為契機，投入學齡兒童的閱讀及生命教育，2日獲得教育部社會教育貢獻獎的「終身奉獻獎」表揚，並與教育部次長林騰蛟（左）合影。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月2日

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（中央社記者陳至中台北2日電）今年90歲、努力對抗癌症的「蘇媽媽」蘇蔡彩秋，以自己的奮鬥故事為契機，投入學齡兒童的閱讀及生命教育，今天獲得教育部社會教育貢獻獎的「終身奉獻獎」表揚。

教育部在國家圖書館舉辦「111年度社會教育貢獻獎頒獎典禮」，由各機關推薦進入複審共84件，包括終身奉獻獎2人，以及15組個人、15組團體獲獎。

蘇蔡彩秋是「蘇媽媽愛悅讀」計畫的發起人，她59歲罹患癌症，卻「以癌為師」展開長期抗戰。在病情緩和後，她開始投入癌症病人探訪志工工作，以自己的故事和經歷，激勵無數病友。

蘇蔡彩秋從84歲開始勤寫文章，「看見自己，看清世界」系列書籍已出到第7集，透過教育部和民間團體贈書給學童，同時也到偏鄉學校推廣閱讀及生命教育。她希望藉由「不以病痛為苦」的文字，引導學童感受生命的力量。

另一名終身奉獻獎得主潘祈賢是「潘樵文化工作室」負責人，長年深耕地方文史，以文字記錄在地人文、風土民情及生態環境，並持續在水沙連社區大學任教，透過文字、演講、授課，傳遞鄉土之美。

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潘祈賢有多本生態著作，包括「鄉下老師閒賢沒事」、「蛙現台灣」、「台灣尋櫟記」、「台灣牽牛花」等，今年更帶領走讀國姓社成員，完成「水沙連垃圾地圖」的紀錄短片，深入調查埔里等4鄉鎮的髒亂點，藉此激發更多人重視環境保育。

教育部表示，希望透過「社會教育貢獻獎」表揚活動，引領更多有志之士投身終身教育，齊心推動社會公益活動，讓致力於社會教育的信念與行動代代傳承，使台灣的美好能夠永續不斷。（編輯：管中維）1111202