更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

抗癌蘇媽媽投入兒童生命教育 獲社教終身奉獻獎

2022/12/2 17:30（12/2 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今年90歲、努力對抗癌症的「蘇媽媽」蘇蔡彩秋（右），以自己的奮鬥故事為契機，投入學齡兒童的閱讀及生命教育，2日獲得教育部社會教育貢獻獎的「終身奉獻獎」表揚，並與教育部次長林騰蛟（左）合影。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月2日
今年90歲、努力對抗癌症的「蘇媽媽」蘇蔡彩秋（右），以自己的奮鬥故事為契機，投入學齡兒童的閱讀及生命教育，2日獲得教育部社會教育貢獻獎的「終身奉獻獎」表揚，並與教育部次長林騰蛟（左）合影。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）今年90歲、努力對抗癌症的「蘇媽媽」蘇蔡彩秋，以自己的奮鬥故事為契機，投入學齡兒童的閱讀及生命教育，今天獲得教育部社會教育貢獻獎的「終身奉獻獎」表揚。

教育部在國家圖書館舉辦「111年度社會教育貢獻獎頒獎典禮」，由各機關推薦進入複審共84件，包括終身奉獻獎2人，以及15組個人、15組團體獲獎。

蘇蔡彩秋是「蘇媽媽愛悅讀」計畫的發起人，她59歲罹患癌症，卻「以癌為師」展開長期抗戰。在病情緩和後，她開始投入癌症病人探訪志工工作，以自己的故事和經歷，激勵無數病友。

蘇蔡彩秋從84歲開始勤寫文章，「看見自己，看清世界」系列書籍已出到第7集，透過教育部和民間團體贈書給學童，同時也到偏鄉學校推廣閱讀及生命教育。她希望藉由「不以病痛為苦」的文字，引導學童感受生命的力量。

另一名終身奉獻獎得主潘祈賢是「潘樵文化工作室」負責人，長年深耕地方文史，以文字記錄在地人文、風土民情及生態環境，並持續在水沙連社區大學任教，透過文字、演講、授課，傳遞鄉土之美。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘祈賢有多本生態著作，包括「鄉下老師閒賢沒事」、「蛙現台灣」、「台灣尋櫟記」、「台灣牽牛花」等，今年更帶領走讀國姓社成員，完成「水沙連垃圾地圖」的紀錄短片，深入調查埔里等4鄉鎮的髒亂點，藉此激發更多人重視環境保育。

教育部表示，希望透過「社會教育貢獻獎」表揚活動，引領更多有志之士投身終身教育，齊心推動社會公益活動，讓致力於社會教育的信念與行動代代傳承，使台灣的美好能夠永續不斷。（編輯：管中維）1111202

#蘇蔡彩秋
#教育部
#潘祈賢
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族