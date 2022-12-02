台大撤銷鄭文燦學位 國圖：收到公文將下架論文

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桃園市長鄭文燦2日下午接獲台大通知，他的2011年台大國發所碩士在職專班碩士論文經審議認定涉及抄襲並撤銷，鄭文燦表示，雖有遺憾，但他願坦然面對並致歉。圖為鄭文燦上午出席公開活動致詞畫面。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月2日

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（中央社記者陳至中台北2日電）桃園市長鄭文燦今天證實，他的碩士論文被認定涉及抄襲，學位遭台灣大學撤銷。台大已將調查結果函報教育部，國家圖書館說，收到正式公文後，就會將鄭文燦的論文從系統下架。

參選桃園市議員的游智彬日前檢舉鄭文燦的論文「中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力」大量引用中國資料。台大收到檢舉函後，由社會科學院成立審定委員會，1日將調查結果通知被檢舉人（鄭文燦）。

鄭文燦今天下午透過桃園市政府新聞處證實，台大學倫會撤銷他的台大國發所碩士論文，他願意坦然面對現在以嚴謹的學術規範審定的結果，並再一次致歉。

國家圖書館館長曾淑賢晚間接受中央社電訪表示，所有的論文下架程序都一樣，國圖一旦接到學校來函，完成簽核程序，就會將論文從「台灣博碩士論文知識加值系統」下架。

曾淑賢表示，她今天下午都在開會，暫不確定國圖的收發單位有沒有收到台大的公函。接下來是週六、週日，如果週一上班時有收到，就會馬上處理。

曾淑賢強調，所有論文下架都是一樣的程序，尊重學校的學術倫理審議結果。（編輯：管中維）1111202