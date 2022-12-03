打造在地特色好料理 農委會表揚50家績優田媽媽

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）農委會今天在台北華山文創園區頒獎表揚50家績優田媽媽，為鼓勵田媽媽們精益求精，研發許多具當地特色料理，也頒發「經典田媽媽」、「田心獨運」等10項特殊表現獎，共17家獲殊榮。

農委會今天發布新聞指出，民國92年起輔導全台各地農家婦女成立田媽媽，以田園料理及地方特色農產品、米麵食餐點為主軸，結合在地新鮮食材及健康料理概念，開發各種可口、健康又具地方特色的田園料理。

農委會說，為使田媽媽持續精進服務及永續經營，廣邀專家擔任評鑑委員，歷經3個月實地勘查、品評，檢視各家田媽媽在「環境衛生與安全」、「品牌精神展現」、「經營管理與策略行銷」、「政策配合」及「營運績效」等5大指標的綜合表現，評選出50家績優田媽媽。

每家績優田媽媽均獲頒證書，以及可懸掛在營運地點和隨身配掛的識別標章與徽章，凸顯其優異經營表現，並讓消費者識別，吸引更多人選購。

農委會並在績優名單中也遴選特殊表現者，頒發經典田媽媽、田心獨運獎、最佳形象應用獎、最佳品牌內涵獎、最佳營運獎、別具潛質獎、友善食農推動獎、永續傳承獎、最佳進步獎，以及評鑑委員推薦獎等10項特殊獎項，計17家獲獎。

其中評鑑最高獎項的「經典田媽媽獎」，由苗栗縣的巧軒餐館、雲也居一休閒農場，以及台中市的議蘆餐廳等3家榮獲，因為5大指標綜合表現最為突出。

農委會並說，全台目前有110家田媽媽，營運產值逐年提升，COVID-19疫情期間，全台田媽媽產值仍達新台幣5.89億元，頒獎現場也舉辦通路媒合展售活動，販售最道地的田園媽媽味與年菜組合。

此外，還有食農教育大師講座、桌遊活動。活動持續到4日，歡迎民眾把握假期自備餐具和購物袋共襄盛舉。（編輯：張芷瑄）1111203