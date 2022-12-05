LINE Bank攜手富邦、泰安 LINE上投保汽機車強制險

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（中央社記者江明晏台北5日電）LINE Bank今天宣布推出線上投保平台，攜手富邦產險、泰安產險，讓用戶可在LINE上隨時投保，成為國內第一家提供LINE上完成汽機車強制險投保的純網銀。

根據監理站及保險事業發展中心2022年9月統計，許多機車車主忽略投保或忘記續保，全台約有數百萬輛機車，處於沒有保障的風險當中。交通部今年11月30日起，針對未投保強制險汽機車的肇事情況，提高罰鍰到最高新台幣3萬2000元。

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擁有130萬用戶的LINE Bank今天宣布，推出「LINE Bank快點保」，透過創新金融科技，盼解決過往線上投保繁瑣的痛點，凡是LINE Bank客戶且完成LINE Bank網路投保會員註冊，用戶只要輸入車牌號碼即可提供保費試算，實際投保時全程最少只需填3欄位：車牌號碼、引擎號碼（或車身號碼）、快點卡背面安全碼等，就能快速投保。

此外，「LINE Bank快點保」也是國內第一家供用戶以APP隨時回查「我的保單」的純網銀服務，如需要時，用戶可自該APP頁面一鍵直接撥打保險公司電話。「LINE Bank快點保」也推出全新的「LINE Bank保險鬧鐘」服務，用戶可經由日常慣用的LINE來自行設定保險提醒。（編輯：蘇志宗）1111205