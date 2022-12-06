勞動部金展獎 表揚促進身心障礙者就業單位

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（中央社記者張雄風台北6日電）勞動部今天舉辦「第二十屆金展獎」頒獎典禮，表揚促進身心障礙者就業績優單位。得獎公司之一的晨揚國際表示，旗下有1名中度智障員工，經訓練也已成為單位主管，有自立生活的能力。

晨揚國際事業有限公司專職紡織、自動化大型洗衣及醫療布服租賃等。總經理邱奕田今天表示，他有一名待在公司已經22年的劉姓員工，現在是配送新竹南門醫院的配送主管，該院院長還特別讚許這名劉姓員工是「地下院長」。

邱奕田指出，其實這名劉姓員工是中度智障，還有1200度的近視，但經過訓練，現在這名員工已經有自立生活的能力。

勞動部今天舉辦「第二十屆金展獎」頒獎典禮，表揚促進身心障礙者就業績優單位，今年更首次表揚3家辦理身心障礙者就業服務績優單位，共計23家公、私立單位得獎。晨揚國際事業有限公司也是本屆的獲獎單位之一。

邱奕田接受媒體聯訪時提到，現在旗下工廠約有300名員工，但包含實習、進用身心障礙者人數隨時保持在50人以上。

邱奕田回想起最初和劉姓員工接觸的過程，是接到新竹竹北的社工來電，到了劉宅發現現場十分破舊，且已被斷水斷電，屋內還飄出廚餘味；社工說劉姓員工當時已經被關在家中3年，都沒見到陽光。

後來，邱奕田將他帶回工廠，從最基礎的清洗、折疊等工作開始，然後接觸配送，也讓劉姓員工從新竹到桃園等不同工廠嘗試，訓練他自己有交通移動、生活的能力，帶領他可以自立自強。

邱奕田說，現在劉姓員工的弟妹、母親都已辭世，父親則下落不明；但現在邱奕田也不會擔心這名劉姓員工，除了他已經存有足夠的退休金外，也已經能夠獨立生活。

勞動部表示，感謝所有得獎單位對促進身心障礙者就業的努力，也呼籲各行業可以多加僱用身心障礙者，為公司及社會貢獻力量，創造勞資雙贏。（編輯：陳政偉）1111206