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雇主設置哺乳室、托兒設施補助 元旦起受理申請

2022/12/9 19:15（12/9 19:28 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北9日電）勞動部今天表示，為鼓勵雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，明年1月1日起至2月28日，受理雇主申請112年第1期經費補助，有意願的事業單位可向在地勞工局申請。

勞動部發布新聞，提醒有意申請上述經費補助的事業單位，把握期限到「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」的「線上申請補助專區」，填寫申請書表並上傳相關資料後，以書面列印郵寄至事業單位所在地的縣市政府勞工、社會局（處）提出申請。如有疑問，可洽詢勞動部1955服務專線。

補助內容包含雇主設置員工哺（集）乳室最高補助新台幣2萬元。新興建托兒設施，包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園、兒童課後照顧服務中心，最高經費補助300萬元。

已設置托兒設施者，每年最高補助改善或更新費用50萬元。雇主辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

勞動部補充，性別工作平等法第23條規定，僱用受僱者100人以上的雇主應提供哺（集）乳室、托兒設施或適當的托兒措施；主管機關應給予經費補助。

另外，依勞動部所訂「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」規定，不論事業單位規模大小，都提供經費補助。（編輯：管中維）1111209

#哺乳室
#托兒
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