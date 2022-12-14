遠傳friDay影音收視榜 「財閥家的小兒子」奪雙冠

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（中央社記者江明晏台北14日電）OTT收視暢旺，遠傳旗下friDay影音公布年度收視排行出爐，戲劇類為收視主戰力，綜藝類則是成長大贏家；其中，獨家韓劇「財閥家的小兒子」為平台不分類及戲劇類收視冠軍。

遠傳今天發布新聞稿表示，旗下friDay影音年度收視排行出爐，公布戲劇、電影、綜藝、動漫各大類前3名，戲劇類為收視主戰力，綜藝類則是成長大贏家。

根據friDay影音年度收視排行榜，不分類總收視排行前5名被韓流影視包辦，且獨家韓劇引領收視熱度，「財閥家的小兒子」成績表現超亮眼，不但於韓國刷新該劇收視紀錄，同樣為平台不分類及戲劇類收視冠軍。

隨著上半年疫情帶動宅經濟，加上獨家韓劇宋仲基「財閥家的小兒子」、鄭智薰（Rain）、金汎「幽靈醫生」、李準基Again My Life等韓流內容加持，民眾付費使用意願持續攀升，整體付費會員收視人口成長25%，顯見民眾也對OTT平台的依賴度增加。

「2022年電視劇排行」冠軍由韓劇「財閥家的小兒子」奪得，第2至第5依序為韓國熱門實境綜藝Running Man、獨家韓劇Again My Life、獨家韓劇「為何是吳秀才」、獨家韓劇「幽靈醫生」。

遠傳friDay影音指出，戲劇類仍是遠傳friDay影音收視主戰力，總收視用戶中有50%觀看韓劇，相較於去年，觀看韓劇及日劇的付費會員各成長76%及91%，綜藝更是大幅成長157%，顯見此3類是最主要吸引付費的內容類別。

電影類以好萊塢電影拔得頭籌，由湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」奪冠；其次為韓國喜劇，李先彬與金英光主演的動作喜劇「金派特務」；而動漫蠟筆小新劇場版「蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件」緊追其後獲得第3名。

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綜藝類是遠傳friDay影音今年成長大贏家，全年總收視人次成長高達9成。第一名由韓國綜藝節目Running Man拿下，節目班底間的絕佳默契堪稱收視保證；其次為素人戀愛實境秀「換乘戀愛」第2季；第3名則為冒險節目BIONG BIONG地球娛樂室。

動漫類影片熱度不遑多讓，總收視人次成長逾3成，年度動漫排行榜第一名為SPYxFAMILY 間諜家家酒；第2名為熱門日番作品「鬼滅之刃 遊郭篇」；第3名則是漫畫、動畫劇集都很暢銷的話題作品「國王排名」。（編輯：蘇志宗）1111214