卡達世足賽冠軍賽熱度高 台廠喜迎追加訂單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北19日電）阿根廷在卡達世界盃足球賽決賽激戰120分鐘後，於PK賽中擊敗法國奪冠，除了贊助的運動品牌廠商喜迎商機外，台廠紡織供應鏈也受惠。遠東新世紀表示，已接到品牌廠追加訂單，預估將挹注明年首季營收表現。

卡達世界盃足球賽冠軍戰在台灣時間18日晚間開踢，阿根廷、法國從正規賽、延長賽一路戰到PK賽，最終阿根廷在PK賽中以4比2奪冠，法國則拿下亞軍。

隨著阿根廷奪冠，品牌廠商Adidas喜迎世足冠軍商機。與Adidas合作推出「海洋回收抗爆球衣」、並獲阿根廷國家隊採用的遠東新告訴中央社，已接到來自品牌廠的追加訂單，內容包含阿根廷等熱門球隊的產品，預計出貨後，有望挹注明年第1季的營收表現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

遠東新指出，追加訂單湧現，顯示世足賽球迷的需求高於原先預期；隨著歐洲足球系列聯賽將陸續開踢，世足賽話題有望持續延燒，為球迷衣等相關產品的後續商機帶來支撐。

同為本屆世足賽供應鏈之一的新光合纖則指出，雖然品牌廠Nike贊助的法國隊僅得亞軍，但季軍的克羅埃西亞也是Nike的贊助隊伍，因此期待世足賽話題持續發酵後帶來的需求；此外，12月已接到品牌廠商的急單，預計將反映在明年1月的營收表現上，雖不能確定這波急單是否來自世足賽商機，但已有「春燕來的跡象」。（編輯：張良知）1111219