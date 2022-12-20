環團調查僅近3%上市櫃企業允淨零 籲速修氣候法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北20日電）綠色公民行動聯盟等環團今天表示，台灣上市櫃企業僅近3%承諾淨零，2050淨零目標恐淪畫餅，並提出目標應從現行2030年減碳20%再提升，且盡速完成氣候變遷因應法修法等5項訴求。

綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡研究中心今天召開「企業淨零承諾不足，國家減碳目標難成」記者會，共提出5項訴求，除上述目標提升及修法建議，另4項如下。

金管會應參照聯合國「誠信第一」（Integrity Matters）報告，修訂企業氣候相關資訊的揭露形式。淨零十二項關鍵戰略應將「資訊公開」作為基本原則，並落實於戰略規劃中。上市櫃公司應主動進行碳盤查作業，並提出淨零目標與階段性目標。企業應針對「範疇三」的排放，進行盤查並提出減量承諾，跟上國際淨零行動。

會中綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸表示，綠盟自行架設「ESG（環境、社會、治理）檢測儀」網站，收集企業ESG資料，並整理上市櫃公司所提淨零目標，發現台灣1700多家上市櫃公司，高達8成未提出任何與減碳相關的承諾或目標，即便有提者，多半依循現行「國家溫室氣體減量目標」提出「2030年減碳20%」規劃，未見減碳企圖。

他並說，所有上市櫃公司，僅47家、占2.64%企業明確提出淨零承諾，呼籲政府應盡速提出新的2030年階段性目標，提高減碳幅度。

環境權保障基金會研究員徐孟平則說，根據經濟部9月公布的「製造部門2030淨零轉型路徑」報告，2019年製造部門溫室氣體排放量占全國總排放量51%，石化業排放量並占製造部門的24%，為製造部門之首；而台灣2020年前20大碳排企業，有9家在石化業範疇，石化業的減排策略攸關對台灣是否能達成淨零目標。

但她質疑，其中9家高碳排的石化企業雖然有提出中長期減排目標，但是制定的減碳行動是否能達成各階段目標，仍是未定數，她主張產業必須轉型，且以石化業來說，國際已開始倡議減少石化原料乙烯的使用、縮減石化業規模，但是政府仍未將之納入淨零策略中討論。

另外，地球公民基金會主任鄧宇佑指出，名列台灣前20大碳排企業的中鋼及其子公司中龍，碳排放量占全台約1/10，同時是鋼鐵業中唯二擁有高爐者，建議中鋼集團必須透過製程改善來處理高碳排問題。

台灣氣候行動網絡研究員林怡均揭露，全台雖有25家大型企業響應2050淨零轉型行動（約占製造部門排放量的51%），但是細看企業在公開資訊觀測站或永續報告書上揭露的內容發現，台塑集團（台塑化、台灣塑膠、台灣化纖、南亞塑膠）的汽電共生燃煤機組，大多數仍未設定煤轉氣或其他低碳燃料的時間點，且再生能源占其總能源使用率都不到0.1%。（編輯：陳政偉）1111220