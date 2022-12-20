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國賓影城進駐彰化喊停 光復路郵局改建工程暫停

2022/12/20 19:12
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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化市光復路郵局原地改建成為商業大樓，國賓影城原本和中華郵政公司簽約，規劃在3至6樓設影城跟美食街，不過彰化郵局人員證實，國賓影城已終止租約，商業大樓相關工程暫停。

中華郵政股份有限公司原看好彰化火車站前商機，規劃將火車站前的光復路郵局拆除，斥資新台幣4億元，在原地興建地下3層、地上6層的商業大樓，也和國賓影城簽約引進影城、美食街和健身房，中華郵政公司董事長吳宏謀去年4月還和國賓影城人員一起參加動土典禮，宣布這座複合式影城大樓將在2023年完工。

有網友在批踢踢貼文指，發現彰化市光復路郵局被拆除後，原本興建商業大樓的工地已停工，指國賓影城終止和中華郵政公司合作計劃；中華郵政公司彰化中央路郵局人員今天證實，光復路郵局與國賓影城改建合作案喊停，不過他們不太清楚租約終止原因。

郵局人員指出，興建商業大樓相關工程作業也已暫停，後續將持續進行基地改建計畫，並考量區域發展及市場、商業活動變化，將空間使用作最適當的規劃。

國賓影城進駐彰化計畫喊停，不過未來座落在彰化市旭光路的中友百貨彰化店，除了有專櫃跟美食街外，也計劃引進大型影城，預計2025年開幕營業。（編輯：郭諭儒）1111220

#國賓影城
#彰化市光復路郵局
#中華郵政公司
吳宏謀
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