食品輸中註冊期限爭議 食藥署公布雙方電郵內容

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中國以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣食品等。圖為郭元益、乖乖、義美等食品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）台灣食品業者向中國註冊補件期限遭提前一年，食藥署今晚公布雙方往返電郵內容，信件顯示台灣今年3月17日詢問中國期限，中國明確回覆台灣食品業者補件期限就是今年6月30日。

農業粉專「Lin bay好油」指出，中國要求台灣產品註冊申請期限是今年6月30日，比其他國家提早一年，這個期限指的是有用到食品原料來自日本10縣的公司要完成相關註冊，沒用到的要補聲明，並非指所有產品註冊都被提前一年。

衛福部食藥署今晚公布雙方電郵內容，證實台灣食品業者註冊補件期限就是今年6月30日。食藥署透過新聞稿說明，今年3月9日收到中國來信，指稱台灣食品業者註冊補件期限應為今年6月30日，與中國2021年10月13日通聯所提及為2023年6月30日不同。

食藥署今年3月17日再次電郵中國，詢問去年通聯所述日期是否適用，中國在今年3月30日明確回覆期限就是今年6月30日。

食藥署重申，食藥署輸中專區會隨時公布最新且正確資訊，凡有意願輸銷業者，可至輸中專區查詢最新資訊，切勿聽信網路謠傳，以免影響自身輸銷權益。

食藥署強調，為讓台灣食品業者順利輸銷至中國，台灣均依照中國要求格式與內容提供資訊，註冊補件期限比起其他國家少一年，是不爭之事實，盼外界不要誤導民眾解讀中國電郵文字原意。（編輯：張芷瑄）1111220

（食藥署提供）