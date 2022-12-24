產官學組中部淨零大聯盟 推動政府實踐轉型目標

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台灣綠色低碳協會24日邀請中部地區包括政府、企業、學校及專家學者，共同成立中部淨零大聯盟，盼攜手營造台灣各縣市面對韌性及跨領域治理思維，化氣候風險為綠色轉型契機。（台灣綠色低碳協會提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月24日

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台灣綠色低碳協會今天邀集政府、企業與學界代表組成「中部淨零大聯盟」，將協助縣市成為「淨零城市」為目標，透過城市治理促使民眾改變日常生活行為，將是啟動淨零轉型的關鍵。

協會今天發布新聞稿表示，過去協會擴大對社會大眾進行宣導與對話，協助台中市政府推動低碳城市計畫與聯合國永續發展目標計畫，同時加強企業在淨零路徑的措施與技術開發，並與學術機構合作淨零科技的應用，以符合台灣未來發展需求。

台灣綠色低碳協會今天邀請中部包括政府、企業、學校及專家學者，共同成立中部淨零大聯盟。協會榮譽理事長賴俊雄會中致詞時表示，將共同營造台灣各縣市面對韌性及跨領域治理思維，化氣候風險為綠色轉型契機，從民眾未來生活、建構支持環境、學術科研基礎、促進企業轉型等四大方向著手，協助政府實踐淨零轉型的目標。

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提到政府訂下「2050淨零排放」目標，協會秘書長郭憲文說，必須仰賴台灣整體總動員，同心協力完成淨零目標，不僅攸關台灣競爭力，也關係環境與社會的永續發展，透過成立中部淨零大聯盟，希望能為台灣打下長治久安的基礎。

至於具體作法，協會理事長林柏煌指出，台灣淨零轉型必需先從推動「淨零生活」開始，包含全民食衣住行育樂中所產生的商業及消費使用行為，將協助縣市成為一個「淨零城市」為目標，協助城市降低住商、運輸部門排放，並拉動產業供給端的改變、降低產業排放。透過城市的治理促使民眾改變日常生活行為，將是啟動淨零轉型的關鍵。（編輯：卞金峰）1111224