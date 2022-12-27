更多編輯台推薦新聞：
北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」
娛樂

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
淨零碳排
新聞專題
淨零碳排1/89
首頁 / 生活

邁向淨零碳排 跨黨派立委籲2026碳稅入法

2022/12/27 11:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北27日電）氣候變遷因應法修法受關注，台灣民眾黨立委賴香伶、時代力量立委陳椒華、國民黨立委林奕華今天共同召開記者會，呼籲將碳稅明確寫入條文，自2026年開徵，「2026碳稅日出、2050淨零碳排」。

氣候變遷因應法修法進度進入朝野協商，賴香伶、陳椒華、林奕華於立法院召開聯合記者會，並邀請來自經濟、財政、法律、氣候變遷等領域的學者與談。

賴香伶表示，氣候變遷造成極端氣候加劇，將淨零碳排目標入法或準備入法，已經是國際趨勢。她呼籲，氣候變遷因應法應訂定減排時程，能源稅費要明確入法。

陳椒華指出，氣候變遷因應法應該要保留碳稅的選項，因為長期而言，過去兩次全國能源會議，各界對於碳稅或能源稅是有共識。

她也建議，氣候變遷因應法基金管理的組成要入法，並確保兩個原則，包括專家學者與民間團體應該要占 2/3，以及公民參與和資訊公開的設計。

林奕華說，未來應將開徵碳稅所得到的收入，用來做全國減碳、環境教育、碳捕捉計畫以及公正轉型，照顧受環境影響的產業勞工與因開徵碳稅而受到影響的民眾。

她也主張，稅、費併行，除了中央開徵碳稅外，地方政府更可以因應自己對產業的需求與規劃開徵碳費，落實地方自治精神。

包括中研院經濟所兼任研究員蕭代基在內的幾位與會學者主張，碳稅稅收必須用於溫室氣體減排、調適用途，以及提升當代與跨世代公平正義的公益用途。

另外，時代力量立法院黨團今天也召開記者會，針對氣候變遷因應法修法，呼籲各部會權責分工應明確列明，也需保留碳稅的選項等。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，氣候變遷因應法應將主辦、協辦機關的權責劃分明確入法；因應氣候變遷，亟需跨部會共同行動，才可達成2050淨零目標。

時代力量黨團總召邱顯智呼籲，訂定氣候變遷因應法，將短、中、長期的減碳目標訂入法律，並且透過課責的機制，確保政府必須達成目標，再加上碳稅費、碳交易等政策工具，讓企業界也投入減碳行動。（編輯：趙蔚蘭）1111227

#賴香伶
#陳椒華
#林奕華
賴香伶
民眾黨中評會主委林恕暉千字文：不當提名機制釀敗選 春安復辟爭議 黃明昭：未額外增工作量
陳椒華
18歲公民權修憲未過關 時力黨團促直接修法制定 立委提案開放民眾檢舉人行道違停 交通部支持
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
光電風能瞬時發電量達610.8萬瓩 創歷史新高