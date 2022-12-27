邁向淨零碳排 跨黨派立委籲2026碳稅入法

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（中央社記者范正祥台北27日電）氣候變遷因應法修法受關注，台灣民眾黨立委賴香伶、時代力量立委陳椒華、國民黨立委林奕華今天共同召開記者會，呼籲將碳稅明確寫入條文，自2026年開徵，「2026碳稅日出、2050淨零碳排」。

氣候變遷因應法修法進度進入朝野協商，賴香伶、陳椒華、林奕華於立法院召開聯合記者會，並邀請來自經濟、財政、法律、氣候變遷等領域的學者與談。

賴香伶表示，氣候變遷造成極端氣候加劇，將淨零碳排目標入法或準備入法，已經是國際趨勢。她呼籲，氣候變遷因應法應訂定減排時程，能源稅費要明確入法。

陳椒華指出，氣候變遷因應法應該要保留碳稅的選項，因為長期而言，過去兩次全國能源會議，各界對於碳稅或能源稅是有共識。

她也建議，氣候變遷因應法基金管理的組成要入法，並確保兩個原則，包括專家學者與民間團體應該要占 2/3，以及公民參與和資訊公開的設計。

林奕華說，未來應將開徵碳稅所得到的收入，用來做全國減碳、環境教育、碳捕捉計畫以及公正轉型，照顧受環境影響的產業勞工與因開徵碳稅而受到影響的民眾。

她也主張，稅、費併行，除了中央開徵碳稅外，地方政府更可以因應自己對產業的需求與規劃開徵碳費，落實地方自治精神。

包括中研院經濟所兼任研究員蕭代基在內的幾位與會學者主張，碳稅稅收必須用於溫室氣體減排、調適用途，以及提升當代與跨世代公平正義的公益用途。

另外，時代力量立法院黨團今天也召開記者會，針對氣候變遷因應法修法，呼籲各部會權責分工應明確列明，也需保留碳稅的選項等。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，氣候變遷因應法應將主辦、協辦機關的權責劃分明確入法；因應氣候變遷，亟需跨部會共同行動，才可達成2050淨零目標。

時代力量黨團總召邱顯智呼籲，訂定氣候變遷因應法，將短、中、長期的減碳目標訂入法律，並且透過課責的機制，確保政府必須達成目標，再加上碳稅費、碳交易等政策工具，讓企業界也投入減碳行動。（編輯：趙蔚蘭）1111227