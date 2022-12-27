台南東門路橋封閉施工 加強監控交通降低不便

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因應鐵路地下化工程施工，台南市東門陸橋與橋下機車道27日起封閉施工約8個月，台南市交通局加強監控周邊道路車流，適時啟動疏導措施。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月27日

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）因應鐵路地下化工程施工，台南市東門陸橋與橋下機車道今天起封閉施工約8個月，市區與國道1號仁德交流道間往來交通受衝擊。市府今天監控周邊車流正常，將持續宣導改道措施。

東門陸橋為台南市區重要東西向要道，台南市副市長葉澤山上午前往視察封橋後周邊替代道路交通狀況，聽取相關單位簡報後表示，交通局與警察局將加強監控交通尖峰時刻車流狀況，一出現壅堵情況就立即啟動各項交通疏導策略，務必將交通衝擊不便降至最低。

台南市政府交通局長王銘德表示，除規劃改道路線供民眾參考外，也加強替代道路監控，避免因封閉導致替代道路壅塞，上午周邊車流尚屬正常，將持續加強路況監控。

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王銘德指出，陸橋封閉後使原本經由府前路、東門路前往東區與仁德交流道，或是經由東門路前往火車站與市區的車流，分別改道分散至健康路、開山路、府連路、府連東路、勝利路及青年路等路段，在尖峰時段會對整個市區路況造成影響。

王銘德表示，大台南智慧交通中心已將東門陸橋周邊路口等交通節點納入重點監控，將配合車流適當調整延長東西向綠燈秒數、同時維持南北向車流紓解率。民眾可利用電子資訊看板、警廣、台南市即時交通資訊網查詢即時路況，並提醒用路人遵守指示牌面引導行駛或提前改道。（編輯：孫承武）1111227