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師大附中學生會爭取午休自主運用 下學期公投後試辦

2022/12/29 14:59
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（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市的國立師大附中學生會提案午休時間校內自主運用，因為學生們適合的休息方式不盡相同；若校務會議通過，下學期公投後開始試辦，並加入投訴機制。

師大附中學生會表示，現行規定為學生須在中午12時30分至55分於教室午間靜息，不得在外走動，但學生紓壓的方法不盡相同，有些人適合在教室休息、有些人則需要在教室外走走轉換心情，又或是到操場運動或和朋友聊天等。

學生會認為，附中校風自由、學生已具備自主能力，可開放更多彈性，讓學生自主運用中午時段，避免被限制在教室內而互相影響。

學生會說，提案開放午休時段也可至非教學區，如圖書館、舊北樓、排球場活動，學生需控制音量、不得強制參與社團、減少出入教室等。

為確保此制度合乎實際需求及具意見基礎，開始試辦前和正式運行前皆會舉辦公民投票，比照自治法規公投門檻的同意票大於不同意票標準；若校務會議通過，下學期初經公投後開始試辦。

試辦以一週為一週期，若要中止則重新計算，而若試辦連續兩週皆未達停辦標準，經全校性公投，可正式實行。

學生會指出，也會加入投訴機制，若覺得休息時間被打擾或壓力過大，可向學務處投訴，一週內超過3次以上（含3次）投訴則停止試辦3個上課日，並與校方討論調整規範，若仍無法改善則中止。（編輯：李亨山）1111229

#師大附中學生會
#午休時間
#校內自主運用
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