連假活動多 各地留意短時間空污濃度升

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（中央社記者張雄風台北1日電）環保署說，今天受東北季風影響，高屏局部地區空氣品質可能達橘色提醒等級，截至上午11時已4測站亮橘燈；跨年及連假期間各地有慶祝活動，須留意短時間污染物濃度可能易上升。

行政院環境保護署空氣品質監測網表示，今天受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積。

環保署指出，竹苗、宜蘭、花東及金門空氣品質為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達橘色提醒等級。

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根據空氣品質監測網，今天截至上午11時，4處空氣品質測站達橘色提醒等級，都位於高屏地區，包括鳳山、屏東、潮州及琉球，主要污染物皆為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，今天至4日環境風場為東北風至東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積，跨年及連假期間各地有慶祝活動，須留意短時間濃度可能易上升；5日至6日環境風場轉為偏東風，中部以南地區位於弱風區，污染物稍易累積。（編輯：管中維）1120101