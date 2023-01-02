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東北季風加南方雲系北移 北東濕涼

2023/1/2 08:22
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（中央社台北2日電）氣象局表示，今天仍受東北季風及南方雲系北移影響，水氣較昨天增多，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島易現短暫降雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢較持續，可能有局部大雨。

中央氣象局並指出，其他地區雲量偏多，降雨機率也高，雨勢比昨天明顯，外出建議攜帶雨具備用。

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溫度方面，氣象局說，早晚較涼，台南以北及宜花低溫攝氏15至17度，高屏及台東約18至20度，白天北台灣偏涼，高溫約19度，其他地方21至23度。

氣象局指出，東北風偏強，清晨至下午雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，傍晚起風力會增強，嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖有9至10級強陣風，基隆北海岸及蘭嶼、綠島、金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；3000公尺以上高山有機會出現零星降雪，行經山區道路慎防結冰或路面濕滑。（編輯：管中維）1120102

#中央氣象局
#恆春半島
#綠島
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