高流幸福式演唱會加持 高雄輕軌元旦運量創新高

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高雄市政府元旦在高雄流行音樂中心舉辦「高流幸福式演唱會」，吸引人潮，也讓高雄輕軌新年首日創下破4萬人次運量。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月2日

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市政府元旦在高雄流行音樂中心舉辦「高流幸福式演唱會」，吸引人潮，也讓高雄輕軌新年首日創下破4萬人次運量，為元旦最高紀錄。另外，捷運在元旦則有16萬多人次運量。

高市府繼去年12月31日舉辦「亞灣未來式演唱會」後，接著元旦在高雄流行音樂中心舉辦「高流幸福式演唱會」，接棒迎接新年，史無前例跨年跨2次。

高雄捷運公司今天統計，高雄輕軌昨天元旦運量達4萬6970人次，創下歷年元旦最高紀錄，2022年為38992人次、2021年為24416人次、2020年為16035人次。

高捷公司分析，除了演唱會人潮加持，也與路線持續延長有關。去年延長至愛河之心站，途中還有知名的「龍貓隧道」，吸引民眾駐足拍照。目前高雄輕軌大順路段正在施工，預計整條環狀輕軌可於今年底完工。

2022年輕軌單日運量最高是2月27日的6萬2007人次，當天是台灣燈會無人機演出，最後一天跨年則破5萬人次是次高。昨天運量也寫下元旦新紀錄。

此外，高雄捷運2022年12月31日運量約25萬人次，創去年單日運量新高，昨天元旦運量則為16萬8417人次，分析主因是捷運鹽埕埔站與「高流幸福式演唱會」會場仍有段距離，不少民眾選擇騎車前往。（編輯：郭諭儒）1120102