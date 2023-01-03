連假後開市交易量增 農糧署估本週菜價逐步回穩

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價今天每公斤新台幣46.7元，雖仍偏高價，但交易量約1388公噸，較上週的多為1200公噸增加。農糧署表示，本週增量供應，價格會逐步回穩。

行政院農業委員會將合理利潤價位區間設定為台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤25到35元。近2週菜價偏高，受到關注。

農糧署說明，主因是去年11月天氣仍熱，菜蟲變多，產區農民評估菜價會不好，於是自主耕鋤重新栽種，接著12月起寒流陸續來襲，復耕後生長因而變緩，影響採收上市供應量，加上天冷吃鍋等商用需求增加，所以菜價攀升。

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農糧署說，上週復耕蔬菜已經開始採收上市。經查農委會官網，台北果菜批發市場上週扣除週一休市，其他4天平日（去年12月27日到30日）的整體蔬菜交易均價每公斤43.9到44.8元不等，已略為回降；去年12月31日、今年元旦為週末，與平常假日交易均價會略升一樣，回升為47.1元、47.9元。

今天逢週二開市，台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤46.7元，對照上週末略為回跌，但值得注意的是，交易量約1388公噸，比上週的每日交易量多為1200多公噸增量。農糧署表示，本週採收上市的量會明顯增加，也已請產地增量供應，本週交易均價會逐步回穩。（編輯：管中維）1120103