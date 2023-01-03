新生兒更要防染疫 花蓮慈濟醫院研發推車防護罩

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）嬰幼兒要6個月大以上才能接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，且新生兒無法戴口罩，為此，花蓮慈濟醫院團隊研發「新生兒推車防護罩」，增加寶寶防護避免飛沫感染風險。

「一直在想怎麼樣來幫助小baby，能免於飛沫傳染，也讓家長放心」，花蓮慈濟醫院小兒加護病房護理長張瑞雲與護兒中心團隊，著手研發「新生兒推車防護罩」。

團隊一開始使用保鮮膜來代替，但不易塑形，容易黏在一起，後來利用閒置的氧氣罩罩在嬰兒車上，但有體積大、重量較重、數量不足、不易收納及照護不便等缺點，經過多次嘗試與發想，終於在2021年5月有了第一代的「嬰兒防護罩」，並吸引不少廠商詢問，而今年經過創新研發中心的協助及媒合下，委外廠商與護兒中心團隊一起改良防護罩後，進一步設計出第二代的「新生兒推車防護罩」。

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花蓮慈濟醫院發布新聞稿表示，透明的防護罩對準固定膠條黏在嬰兒車上，寶寶臉部表情一目了然，透明的設計可以隨時觀察嬰兒有無溢奶或膚色變化等，若有狀況護理人員能立即處理，且不管是在靜態或移動狀態下，都能清楚觀察到新生兒狀況，同時保護他們的臉、口、鼻、眼避免受到飛沫傳染，也可不被經空氣傳染的病原體感染。

護理部主任鍾惠君表示，「這是一份來自基層同仁自發性對新生兒的呵護禮物。」小創意大改善後，讓更多新生兒能得到更完善照顧，而這項創意發明也獲得花蓮縣護理師護士公會肯定，榮獲「護理創新佳作」，若民眾或醫療院所有需求，可諮詢花蓮慈院護兒中心。（編輯：陳仁華）1120103