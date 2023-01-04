氣象局攜手興大 加強能源及農業氣候服務

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中央氣象局長鄭明典（左）4日與中興大學校長薛富盛（右）簽署合作協議，盼透過創新科技結合氣象實務發展，共同研發氣象、地震及跨領域應用服務的科學技術。（中央氣象局提供）中央社記者張雄風傳真 112年1月4日

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（中央社記者張雄風台北4日電）中央氣象局今天與中興大學簽署合作協議。氣象局表示，過去與興大已合作發展氣象數值模式技術，未來可進一步加強在能源及農業領域的氣候服務。

中央氣象局今天發布新聞稿表示，由氣象局長鄭明典與國立中興大學校長薛富盛代表雙方於今日簽署合作協議，預期透過創新科技結合氣象實務發展，共同研發氣象、地震及跨領域應用服務的科學技術，提升永續科學研究發展與氣象服務的深度與廣度。

鄭明典表示，氣象局業務包含觀測、預報和服務3大面向，氣象資訊不僅是民眾日常生活所需，也是災害防治、能源開發、農漁業與水資源管理等不可或缺的資訊。

鄭明典說明，氣象局與興大過去已合作發展氣象數值模式技術，並在人工智慧應用及農業氣象應用等方面進行多方合作，未來可進一步加強在能源及農業領域的氣候服務、交流與合作。

薛富盛表示，興大在地震及災害防治等監測方面，土木系及水保系多名教授長期致力於相關創新技術的研究，期待雙方未來在地震監測與警報方面有更多的科研合作。

薛富盛指出，因應氣候變遷造成全球環境重大影響，以及政府推動與落實2050年淨零碳排的目標，興大於2022年新設立循環經濟研究學院，整合各研究領域團隊，以產業永續發展及淨零碳排為導向，期許未來與氣象局有更深入的交流合作發展，以培育更多專業的優秀人才。（編輯：陳政偉）1120104