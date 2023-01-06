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東北季風挾境外污染物 7日北中南空氣品質亮橘燈

2023/1/6 19:13（1/6 19:53 更新）
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圖為2021年1月21日高雄空氣品質不佳，放眼望去霧茫一片。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）環保署官網顯示，7日受東北季風挾帶境外污染物影響，北部、中部、雲嘉南、高屏空氣品質擴散影響區及馬祖、金門為對敏感族群不健康的橘燈。8、9日中部、雲嘉南、高屏也亮橘燈。

環保署指出，今天受東北季風或大陸冷氣團影響，中國上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達每立方公尺133微克，東北風將挾帶境外污染物南下影響台灣，影響程度視上游地區累積程度和降雨情形有所變化；中南部地區位在下風處，污染物較易累積。

根據以上資訊，環保署預測7日竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為普通等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為橘色提醒等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署說明，8日受東北季風或大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，以及9日環境風場仍為偏東風，風力會受中央山脈阻斷，擴散條件會變差，不論之前吹入的境外污染物或當地污染物，較易累積，預測中部、雲嘉南、高屏空品區這2天都是橘色提醒等級，提醒出門宜做好防護。（編輯：陳政偉）1120106

（圖取自行政院環境保護署網頁airtw.epa.gov.tw）
（圖取自行政院環境保護署網頁airtw.epa.gov.tw）
#環保署
#東北季風
#大陸冷氣團
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