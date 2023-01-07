推進資源循環零廢棄 環署：110年回收率顯成效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）環保署今天表示，台灣每年產出廢棄物約3000萬公噸，110年已做到約占1000萬公噸的一般廢棄物回收率達62.5%，另2000萬公噸事業廢棄物再利用率達85%，朝資源循環零廢棄邁進。

環保署今天發布新聞指出，台灣76%的資源仰賴進口，每年消耗近2億7000萬公噸原物料，相當於每人每年消耗量為11.57公噸，持續朝資源循環零廢棄發展下，截至110年，已做到上述的回收率成果。

環保署並說，111年部分尚在統計中，因此先公布110年成效；且環保署已與相關部會合作，全面盤點廢棄物數量及流向，111年9月26日並獲行政院核定「廢棄物管理及資源化行動方案」，將持續推進資源循環零廢棄。

方案規劃針對「可燃廢棄物」部分，將增設12座處理設施，每年可處理109萬噸，預計112年量能達到平衡，即可處理當年產出的可燃廢棄物，114年則可去化之前暫存的可燃廢棄物。

「無機廢棄物」部分，例如氧化渣、還原渣、焚化爐再生粒等，將擴大運用在陸域及海域工程上，每年運用647萬噸，116年至121年累積暫存完成去化。

「有機廢棄物」則增設處理設施至年處理2620萬噸規模，規劃113年完成妥善處理設施。「化學品廢棄物」部分，新增年處理量17萬噸，並可等級而非降級運用。

環保署說，管理面作法也將強化再利用機構的管理及產品品質，全程追蹤流向，確保妥善清理。

另外，營建廢棄物部分，將檢討納管產源及要求申報、建立營建剩餘土石方與營建混合物的區分認定標準、輔導簡易分類場用地合法化；針對市場上規模不足、需特殊技術處理的廢棄物或新興廢棄物，採用促參方式推動設置設施。（編輯：張銘坤）1120107