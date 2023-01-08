汽油9日起降4角 95無鉛每公升30.6元

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（中央社記者蘇思云台北8日電）受到中國、美國製造業景氣陷入萎縮影響，國際油價下跌。台灣中油今天宣布，9日凌晨零時起，汽油每公升調降0.4元，柴油不調整；調整後，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為30.6元。

中油表示，調整後參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.8元。

中油表示，受到中國、美國去年12月製造業景氣陷萎縮，以及國際貨幣基金組織（IMF）警示全球1/3國家經濟成長下降等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價下跌2.39美元，新台幣兌美元匯率升值0.002元，國內油價依公式計算跌幅為2.4%。

按浮動油價機制調整原則，汽油原應每公升調降0.2元，柴油計算後應調價格高於本週參考零售價格，每公升應調漲0.2元。另本週部分亞洲貨幣升幅較高，換算亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡）汽、柴油稅前最低價較前週高，國內應調價格已低於前述國家，汽、柴油吸收金額為0。

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中油指出，計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。國內汽油實際價格每公升調降0.4元、柴油不調整。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的0.2元都由中油吸收。累計去年全年，中油共吸收約455億元。（編輯：蘇龍麒）1120108