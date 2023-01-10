中南部擴散條件差 高雄8測站空氣品質亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北10日電）環保署表示，今天中南部地區位於下風處，擴散條件差，污染物易累積，雲嘉南局部地區、高屏地區空氣品質為紅色警示等級；截至上午10時，共8測站空氣品質亮紅燈，皆位於高雄。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天東北季風稍增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，且清晨至上午垂直擴散條件較差，污染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東及澎湖空氣品質為良好等級；北部、中部及金門為普通等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及馬祖為橘色提醒等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏為紅色警示等級。

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環保署表示，截至上午10時，全台共8測站空氣品質達紅色警示等級，皆位於高雄；20測站達橘色提醒等級，大致以南投以南及馬祖為主；主要污染物皆為細懸浮微粒（PM2.5），濃度最高處位於高雄大寮，達65微克/立方公尺。

環保署指出，今明兩天東北季風稍增強，12日至14日東北季風減弱，環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，污染物易累積。（編輯：管中維）1120110