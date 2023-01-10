同時治療心衰竭心律不整 台大合併手術治癒2患者

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）晚期心臟衰竭病人部分還出現心律不整問題，有患者甚至8分鐘連續遭電擊10次，全身痛如被車撞。台大醫院團隊合併心室輔助器及電燒手術，成功治癒2名病患，成台灣首2例。

台大醫院今天上午舉行記者會，分享高階循環輔助團隊與心律不整治療團隊攜手治療晚期心衰竭併嚴重心律不整成果，並邀來台灣首2例以此合併手術方式治療成功的個案，分享重生喜悅。

台大醫院心臟外科醫師王植賢簡報指出，心臟是維持生命的重要器官，心跳由一些自發性的電生理訊號刺激心臟收縮，當傳導系統出問題時，就會產生各種不正常的心跳，即稱為心律不整。

晚期心臟衰竭的病人，有些會存在心律不整的情形，隨著心臟衰竭惡化，可能出現心室頻脈風暴。

王植賢表示，心臟衰竭可以先以藥物治療，晚期心臟衰竭經醫師評估可用左心室輔助器或心臟移植來治療，心室頻脈是威脅生命的惡性心律不整，可以用去顫器或經醫師評估進行經皮導管電燒術。

台大醫院心臟內科醫師賀立婷表示，裝置心室輔助器及電燒手術這兩項手術單獨進行已行之有年，合併手術最大困難之處在於時間壓力，手術時間越長，將增加其他風險。

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40多歲廖姓病友分享，心律不整發作情況最嚴重時，曾在短短8分鐘內被電擊10次，但在去年8月手術之後，4個多月以來，完全沒有再發作過，終於可以恢復正常生活，不再睡到一半缺氧、吸不到氣，一顆心臟亂亂跳，也可以像過去一樣開心逛夜市，不必擔心半路發作。

台大醫院表示，目前成功完成首2例居家型心室循環輔助器合併高風險心律不整治療手術，讓兩名心衰竭合併嚴重心律不整的病人重獲新生，對於合併嚴重心律不整的高風險心臟衰竭病人，提供更佳解決方案。（編輯：管中維）1120110