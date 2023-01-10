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入學抽籤人為疏失惹議 北市芳和實中道歉檢討

2023/1/10 12:52
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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市芳和實驗中學日前進行國中部新生入學抽籤，但因名單複製過程有疏失，當場重新抽籤，引發家長不滿。芳和實中道歉並表示將檢討改進作業流程，教育局則已要求提檢討報告。

台北市芳和實驗中學日前辦理112學年度國中部新生入學抽籤作業，首階段從就讀台北市實驗小學的52名報名學生中抽出7個人，剩餘未被抽中者再與其餘報名學生一同抽出30人，錄取名額共37人。

芳和實中校長黃琬茹向中央社記者說明，當天過程均先向家長說明步驟，並請家長協助確認，同時全程錄影。不過，完成第一階段抽籤後，在複製未被抽中者名單時發生疏失，導致第二階段抽籤後，有學生的名字出現2次。

黃琬茹指出，發現錯誤後，行政團隊當場承認有疏失並重新進行第二階段抽籤，隔天也寄信告知所有報名家長事件發生始末，同時在臉書粉絲專頁公告說明、向教育局報告，再安排專人向有疑慮的家長說明，或邀請到校觀看錄影紀錄。

黃琬茹表示，對於此次作業瑕疵非常抱歉並深自檢討，一定會改進流程、避免人為疏失再度發生的可能。她強調，正式公告的錄取名單並沒有錯誤。

台北市教育局表示，已正式行文要求學校檢討行政責任，並提交調查報告。（編輯：李亨山）1120110

#黃琬茹
#台北市教育局
#芳和實中
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