境外污染南移空品惡化 高市啟動分區管制稽查應變

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄今天受境外污染物向南累積移動，加上清晨污染物不易擴散，造成空品為橘色提醒到紅色警示等級。環保局進行「分區管制、重點稽查」應變作為，也提醒市民做好個人防護。

高雄市政府環保局今天新聞稿指出，全台西半部受殘留境外污染物隨弱北風往南累積移動，且清晨逆溫層低、晨霧現象，擴散條件不佳，污染物不易擴散，造成高雄空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。

針對今年首波高濃度境外污染物，環保局空污與噪音防制科表示，市府除關注空品變化，連續6天通報轄內各大業者持續減排降載，也通報轄內前50大營建工地業者加強防制作業，減緩污染排放，並進行「分區管制、重點稽查」。

空污與噪音防制科指出，相關應變措施包含派遣無人機高空查緝北高雄農業廢棄物燃燒；加強路邊攔查、怠速稽查及目測判煙中高雄都會區移動源，同時針對重點路段出動洗街車清洗，減少車行揚塵；進場查核南高雄業者設備操作情形，並利用CEMS 24小時監控業者污染排放情形。

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依環保局統計，興達電廠、中鋼鋁業、台合科技等工廠製程已配合停爐或停車；台塑仁武廠、中鋼、中華紙漿等業者執行降載、減排；台橡、中油、林園先進等工廠提升防制設備效能；累積道路洗掃共670公里、UAV無人機巡查1580公頃；執行路邊檢測、怠速稽查等稽查措施共1381輛，總計減少5萬7681公斤污染物排放。

環保局也提醒民眾隨時注意空氣品質變化，當空品不良時如需外出做好適當防護，並建議儘量使用大眾運輸工具，減少污染排放，為減緩空品共盡心力。（編輯：孫承武）1120110