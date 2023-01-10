境外空污移入期間 各地開出42張罰單、計70萬元

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（中央社記者張雄風台北10日電）行政院環境保護署今天晚間表示，7日起受到境外污染及大環境風場的影響，台灣處在空氣品質不良的狀況，已逐漸緩解；期間地方共開出42張罰單、累計金額超過新台幣70萬元。

環保署透過新聞稿表示，在這段期間全台最多同時有6個縣市達到AQI（空氣品質指標）大於150、對所有族群不健康的等級，也有半數縣市達到AQI大於100的橘色提醒等級。

根據最新監測，截至今天下午6時，僅剩位處下風處的高屏等縣市還有AQI達到120的不良等級，且沒有測站的AQI超過150，北部及竹苗地區也轉為良好至普通等級。

環保署統計，在過去幾天總計共執行423家工廠稽查、367處工地或露天燃燒熱點巡查、超過6萬輛車輛查核以及319則防護宣導，並且開出至少42張罰單，處分將超過新台幣70萬元。

處分項目如在彰化、台中及嘉義縣針對工廠開出5張共60萬元罰單，屏東及桃園針對疏濬及營建工程開出13張；新北市、宜蘭、新竹市、台中及台南等針對民眾露天燃燒行為共開出12張；桃園、台南及嘉義縣針對車輛排氣不合格等狀況開出12張等。

環保署說明，從5日開始就依照空氣品質預報邀集全國各縣市著手進行應變，截至今天下午6時，台電所屬、麥寮等電廠降載電量共約7.2億度，總計硫氧化物減量213公噸、氮氧化物減量190公噸、總懸浮微粒減量7公噸，約等於以燃煤電廠提供新北市（160萬戶）近40多天所需電量所造成的空污排放量。

在地方政府部分，中部有「七縣市聯合稽查」、南部啟動「六縣市飛鷹計畫（無人機）」巡查3056公頃露天燃燒熱區。

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環保署進一步說明，台南市除了管制工廠，還禁用吹葉機及要求大型污染源降載減排，來協助下風處的高屏減少污染負荷；高雄要求轄內鋼鐵、石化業及電廠等大型污染源降載減排；嘉義市、台北市、屏東縣等縣市也依照城市特性，進行車輛攔查、判煙稽查等措施；就連空氣品質良好的宜花東也宣導說明污染原因及自我防護。

環保署強調，對於境外移入的污染難以避免及削減它，但可以努力降低本土產生的污染排放量，讓受污染影響的時間縮短。（編輯：陳清芳）1120110