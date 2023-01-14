本土增2萬例續降溫 50多歲男入境就醫3天後病逝

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）COVID-19本土疫情續降溫，今天新增約2萬例本土病例，較上週六降16.5%。死亡個案其中一例為境外移入，50多歲男子就醫檢查顯示胃穿孔、腹水及肋膜積液等情形，入境3天後死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增2萬149例本土病例，與上週六（7日）相比，降幅約16.5%，確診個案新增中重症142例（中症94例、重症48例），其中47人死亡；另外，境外移入新增263例。

指揮中心統計，去年1月1日至今年1月13日，本土輕症、無症狀個案累計906萬6931例、占99.54%，中症累計2萬4157例、占0.27%，重症累計1萬7535例、占0.19%，其中死亡累計1萬4944人。

新增較年輕死亡個案為一名40多歲男性，本身有高血壓和糖尿病等慢性病史，曾接種3劑，去年12月29日快篩陽性確診採居家照護，今年1月5日突發呼吸困難送急診，到院時已無生命徵象，經急救無效不幸過世，死因為COVID-19感染併心肺衰竭。

還有一例死亡個案為境外移入，是50多歲男性。指揮中心發言人莊人祥接受媒體聯訪表示，個案1月6日入境後就醫，隔天轉院到另外一家醫院急診，1月9日PCR採檢結果出爐為陽性，立刻安排到加護病房隔離治療，檢查結果顯示胃穿孔、腹水、肋膜積液等情形，因病況不佳，當天不幸過世，死因為敗血性休克、胃穿孔併腹膜炎、COVID-19感染。

此外，自1月1日凌晨0時至31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，以及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

根據指揮中心統計，1月12日當天自中國入境來台旅客共1888人，多數是自4個直航點搭機來台，僅58人透過金馬春節交通專案，陽性率分別為11.2%、5.2%。

莊人祥表示，1月1日至12日整體陽性率平均為15.7%，呈現降低趨勢，將持續觀察。（編輯：管中維）1120114