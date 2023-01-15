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鋒面通過冷氣團南下 各地有雨降溫

2023/1/15 08:12
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（中央社台北15日電）中央氣象局表示，今天鋒面通過及冷氣團南下，各地都有機會下雨，其中桃園以北及東北部降雨機率高、雨區範圍廣；北台灣轉冷，溫度一路往下滑，中南部及花東氣溫也將明顯下降。

氣象局指出，基隆北海岸及大台北山區雨勢較為持續，新竹以南及花東降雨較為局部，以多雲到陰天為主。

氣象局表示，北台灣天氣明顯轉冷，溫度一路往下滑，白天氣溫約攝氏15到17度，晚上以後會降到12度左右，沿海空曠地區甚至會來到10度以下，中南部及花東氣溫也將明顯下降，高溫方面除高屏仍有25到27度外，其他地區只有21到23度，晚上中南部氣溫會降到15、16度，感受也偏冷，只有花東稍高，低溫約17、18度。

此外，風力明顯偏強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到3至5公尺；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。（編輯：管中維）1120115

#中央氣象局
#花東
#基隆市
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