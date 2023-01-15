世界客家博覽會8月登場 總統府1/16特展暖身

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客家委員會與桃園市政府共同規劃1月16日至10月15日在總統府辦理「2023世界客家博覽會：總統府特展」，讓民眾在8月11日登場的世界客家博覽會開展前，先睹客家族群多元樣貌。（客委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年1月15日

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）世界客家博覽會將於8月11日登場，客家委員會今天表示，與桃園市政府共同規劃明天起至10月15日在總統府舉辦特展，讓民眾先了解客家族群多元樣貌。

客委會發布新聞指出，世界客家博覽會8月11日至10月15日在桃園舉辦，為了讓民眾先睹客家族群多元樣貌，明天起在總統府第9及第10展間舉辦「2023世界客家博覽會：總統府特展」。

特展參觀免費，總統府開放時間為每週一至週五上午9時至中午12時，須在上午11時30分前入府，假日開放時間可查詢總統府網站https://www.president.gov.tw/Page/124。

現場並提供語音導覽，客委會補充，只要用手機掃描展區QR Code，並輸入相對應關鍵詞，就能體驗「一機在手 導覽隨身」。

客委會說明，特展主軸為Hakka Taiwan-Hakka World，劃分為「從客家看台灣」、「從台灣看世界」以及「客家心都」三大展區。

首先會引領觀眾至第9展間參觀「從客家看台灣」展區，呈現台灣客家戲曲、音樂、文學以及社會力等多元面向，展現在時代脈絡下，客家族群對台灣社會文化的重大貢獻及「扎根與共榮」新面貌。

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第10展間的「從台灣看世界」展區，則展示客家族群遍布5大洲、80餘國所成立的客家社團或會館，可從中了解客家族群與當地社會互動、融合過程中，如何保有自身文化，形成「在地與多元」的客家樣貌，並介紹5名客家元首，讓觀展者了解他們如何在不同國家的政治領域裡做出貢獻，藉此拓展視野。

至於「客家心都」展區，呈現客家的「未來性」，展望台灣成為世界客家族群的核心，藉由凝聚群體向心力，期許成為客家人心所嚮往之地。此展區並展示世界客家博覽會前期宣傳影像。（編輯：管中維）1120115