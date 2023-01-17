弘光科大生送溫情 剩餘食材做愛心便當

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弘光科技大學餐旅管理系學生在烹飪實作課後，專人蒐集未用完的食材，整理後送給沙鹿食物銀行，歲末年終，學生自費添購主食食材，搭配剩餘食材製作便當送給食物銀行。中央社記者趙麗妍攝 112年1月17日

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）弘光科技大學餐旅管理系學生在烹飪實作課後，專人蒐集未用完的食材，整理後送給沙鹿食物銀行，歲末年終，學生自費添購主食食材，搭配剩餘食材製作便當送給食物銀行。

弘光科技大學今天發布新聞稿，餐旅系主任吳胤瑱表示，前年起，系上教學課程配合聯合國永續發展目標（SDGs），實作課烹煮剩餘的食材，進行保存整理。

吳胤瑱指出，每一堂課切下來蔬菜的邊邊角角，稍加利用烹煮後就能變成佳餚，學生會蒐集食材送給在地的食物銀行或再加工烹煮變成便當，以符合SDGs確保糧食安全、消除飢餓、促進永續農業的目標。

學生蕭玟琦說，每週剩下的食材不同，有紅蘿蔔、西洋芹、黃瓜、甜椒等，食材有的是完整的，有的是切過剩下的，都還能烹煮食用。蒐集後每週五送給在地的食物銀行，「把用不到的食材分送出去，珍惜食材，大大減少浪費的罪惡感」。

蕭玟琦指出，大家利用假日製作便當，前一天先進行前置作業，把當週剩下的食材分類、切洗，隔天一早，10多名同學一起分工烹煮，接著騎機車把最新鮮、熱騰騰的便當送到食物銀行，在歲末年終前分送暖呼呼的愛心便當，看到民眾拿到便當的笑容，心也暖了起來。

食物銀行的工作人員說，疫情期間，有不少家庭生計受到影響，學生的用心及愛心，對於生活較困苦的人來說，是一股暖流，熱騰騰的便當溫暖人心。（編輯：張芷瑄）1120117