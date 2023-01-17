春節將至　警政署提供免費護鈔服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北17日電）內政部今天說，年關將近，警政署啟動「加強重要節日安全維護工作」，在金融機構易發生刑案重點時段，派遣警力加強警戒，並提供免費護鈔服務；另針對交通易壅塞地點，預先規劃疏導措施。

內政部透過新聞稿表示，為了讓民眾安心返鄉團圓及歡度佳節，警政署以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，啟動「加強重要節日安全維護工作」。

內政部說，因應年終現金需求及資金調度，各警察機關在金融機構易發生刑案重點時段，派遣警力加強警戒，並提供免費護鈔服務，民眾如有大筆現金存款、提款需求，可向各地警察機關或金融機構協助申請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部表示，為了維護民眾財產安全及社會秩序，各警察機關將針對轄內金融機構全面進行檢測，並加強金融機構強盜、搶奪、竊盜案件易發生時段勤務部署，防制ATM提款機被破壞或被盜取現金，也持續打詐緝毒，守護治安平穩。

另外，因應春節期間交通疏運高峰，內政部說，警察機關已針對高速公路、交通易壅塞地點、路段、時段、年貨商圈、旅遊景點等處所，預先規劃交通疏導措施，呼籲民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具，並可透過警察廣播電台瞭解即時路況，以避開壅塞路段。（編輯：蘇龍麒）1120117