確保春節油水電穩供 經部國營事業1.5萬人上崗

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（中央社記者曾智怡台北17日電）經濟部今天表示，為確保春節期間油、水、電供應穩定，中油已調度備妥足量天然氣、液化石油氣及汽柴油；台電也規劃電廠備用緊急啟動電源與待機、後備機組，維持全國電力備轉容量達255萬瓩至413萬瓩，供電充裕無虞。

經濟部各國營事業於春節期間每日派出共約1.5萬人次，駐守各地工作崗位。

農曆春節假期來臨，經濟部發布新聞稿表示，春節期間中油除少部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業；為便利水電費繳納，民眾除可至台水、台電官網、網路銀行及4大超商繳費外，亦可掃瞄水、電繳費通知單上的QR Code即查即繳。

台水預估農曆春節期間尖峰用水每日950萬立方公尺，將較平常的911.3萬立方公尺，增加38.7萬立方公尺，請民眾提前展開春節居家環境大掃除；台水呼籲民眾「省今日用水，解明日缺水」，愛惜有限的水資源。

台電提醒，年節大掃除如油漆粉刷房屋外牆、或清洗門窗時，務必遠離電線，若遇有電線掉落或物品掉掛在電線上，勿自行勾取碰觸，並立即通知台電公司客服（1911）協助處理；台電也建議，春節團圓要注意用電安全，避免同一電源插座同時使用多種電器，若出外走春，記得關掉不必要電源。

此外，中油各直營加油站於過年期間，也將加強公廁清潔，提供通風、明亮、無臭味，讓消費者有滿意的如廁空間。

春節期間如有問題，都可撥打24小時服務專線1912（中油）、1911（台電）、1910（台水），各公司將迅速回應及解決。（編輯：林興盟）1120117