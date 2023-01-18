興大產官學合作開發機能蛋白脆片 首創產銷履歷

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）國立中興大學食品暨生技實習工廠、農糧署、穀類加工製造業者攜手，產官學合作共同開發「興大戰豆肌」，全國首創產銷履歷機能蛋白脆片，採用國產黃豆，打造健身零嘴。

中興大學在農糧署支持下，攜手穀類加工製造業者鈺統食品股份有限公司，產官學合作開發「興大戰豆肌」，為全國首創產銷履歷機能蛋白脆片，今天在興大實習商店舉行產品發表會。

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中興大學表示，「興大戰豆肌」採用國產擁有產銷履歷的黃豆作為原料，加工製成非油炸，以組合式低溫真空烘烤技術，不僅提升農作物附加價值、減少碳排放，用行動支持在地農作，為消費者打造美味、安心、高營養、低熱量、無負擔的健身零嘴。

「興大戰豆肌」推出2款特色口味，第一款為復刻金沙鹹蛋黃口味，濃郁鹹香帶辣，與酥脆口感交織，第二款是暖陽起司香濃口味，香氣厚實、口感清爽，打造濃厚系零嘴再創經典。（編輯：陳仁華）1120118