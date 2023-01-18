全台學校每週用248公噸有機食材 促友善農業發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北18日電）農糧署今天表示，106年起推動學校午餐使用3章1Q國產食材以來，每週有機食材用量已達248公噸，促進國內有機及友善耕作面積占比成長至2.5%，既讓學童吃安心並促進淨零排放。

農業發展需要市場支撐，行政院農業委員會農糧署今天發布統計數據顯示，農糧署從106年起與教育部攜手推動學校午餐採用3章1Q國產可溯源食材以來，截至去年，全國已有21縣（市）、3017所學校、超過160萬名學童，每週至少使用248公噸有機食材。

農糧署並說，多數學校使用有機蔬菜已進展至每週至少1次以上；且為了提升有機食材採用率，台北市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等5個縣市都增加使用有機米，111年全年總計採用1000公噸以上有機白米，等同約210公頃有機水稻全年產量，對有機水稻生產運作的支持效益顯著。

透過學校食材採用有機食材，擴大有機農產消費量，農糧署統計，國內有機及友善耕作面積成長至1萬9408公頃，占國內耕地的2.5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有機農業的發展，也促進台灣2050年落實淨零排放。農糧署統計，上述有機、友善耕作進展，每年可減少化學肥料2.3萬公噸及化學農藥250公噸以上，同時減少3.77萬公噸二氧化碳排放，不僅學童吃得安心，也讓生活、生產、生態三生共利。

農糧署補充，透過政府補助及輔導供應平台提供食材，學校食材使用3章1Q農產，包含取得有機、產銷履歷、台灣優良農產品等驗證或具有台灣農水畜產品生產追溯條碼（QR Code）的國產食材。（編輯：陳政偉）1120118